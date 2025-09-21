LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | partita la prova di Paladin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 10.50 Iniziata la cronometro di Soraya Paladin!! 10.47 Partita Hermionne Ahouissou. 10.46 Frolova ha già preso e superato Kono, partita 2? 30? prima di lei. La russa ha avuto bisogno di meno di 15? per recuperare l’atleta del Botswana. 10.45 Partita Kendra Masiga. 10.44 Si avvicina il momento della prima italiana: la prova di Soraya Paladin scatterà alle 10.50 10.42 Partita Faina Potapova. 10.41 Xaverine Nirere transita al primo intermedio in 19? 10? 10.40 Partita Namukasa Trinitah 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

