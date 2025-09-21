LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la cronometro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 10.27 Iniziata la cronometro di Serkalen Taye Watango 10.25 Partita Kholoud Shahine Al-Kuwari 10.24 È la sesta edizione iridata con un’atleta del Ruanda al via. Il miglior piazzamento è arrivato nel 2016 con Beatha Ingabire, che concluse trentottesima. 10.22 Si parte!! Inizia la prova di Xaverine Nirere. 10.20 Oltre a Reusser e Vollering attenzione anche a Chloe Dygert: l’americana proverà a riprendersi lo scettro mondiale dopo i successi del 2019 e del 2023 10.17 Questa la start list: 1 10:22:30 NIRERE Xaverine 2 10:25:00 AL-KUWARI Kholoud Shahine 3 10:27:30 WATANGO Serkalen Taye 4 10:30:00 KIPLAGAT Monica Jelimo 5 10:32:30 KONO Lobopo 6 10:35:00 FROLOVA Natalia 7 10:37:30 ABDULLAH Asger Jamil 8 10:40:00 TRINITAH Namukasa 9 10:42:30 POTAPOVA Faina 10 10:45:00 MASIGA Kendra 11 10:47:30 AHOUISSOU Hermionne 12 10:50:00 PALADIN Soraya 13 10:52:30 ZHANG Hao 14 10:55:00 HASHIMI Yulduz 15 10:57:30 AL MARRI Lolwa 16 11:00:00 ABRHA Fkadu Brhan 17 11:02:30 HAUGSET Sigrid Ytterhus 18 11:05:00 DE MARIGNY-LAGESSE Lucie 19 11:07:30 GOOSSENS Marthe 20 11:10:00 HALBWACHS Aurelie 21 11:12:30 BARIL Olivia 22 11:15:00 OSSIM Akpeiil 23 11:17:30 CAMPBELL Teniel 24 11:20:00 VAN DER BREGGEN Anna 25 11:22:30 NIEWIADOMA Kasia 26 11:25:00 KERBAOL Cédrine 27 11:27:30 TRINCA COLONEL Monica 28 11:30:00 EDWARDS Ruth 29 11:32:30 INGABIRE Diane 30 11:35:00 JEN?UŠOVÁ Nora 31 11:37:30 LEUNG Wing Yee 32 11:40:00 BENITO Mireia 33 11:42:30 PEÑUELA Diana 34 11:45:00 KIESENHOFER Anna 35 11:47:30 ŽIGART Urška 36 11:50:00 AALERUD Katrine 37 11:52:30 BIRIUKOVA Yuliia 38 11:55:00 REUSSER Marlen 39 11:57:30 CHAPMAN Brodie 40 12:00:00 NIEDERMAIER Antonia 41 12:02:30 LABOUS Juliette 42 12:05:00 HENDERSON Anna 43 12:07:30 DYGERT Chloé 44 12:10:00 VOLLERING Demi 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la cronometro!