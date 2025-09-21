LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Haugsset in testa attenzione a Van der Breggen! Partita Reusser
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 12.01 Van Der Breggen sta affrontando la Cote de Kimihurura! Pedalata ancora convincente per l’olandese. 11.58 Seconda posizione per Monica Trinca Colonel!! L’azzurra passa al secondo intermedio con un ritardo di 1? 27? da Van Der Breggen 11.56 Miglior tempo al terzo intermedio per Anna Van Der Breggen! L’olandese transita in 35? 44,72? 11.55 Partita Marlene Reusser! 11.53 Niewiadoma è terza al secondo intermedio con oltre un minuto di ritardo da Van Der Breggen 11.51 Splendida la pedalata di Anna Van Der Breggen che potrebbe provare a far saltare il banco quest’oggi 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
