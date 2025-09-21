LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | entra nel vivo la cronometro spaziale Van der Breggen
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.45 12.19 Al secondo intermedio Aalerud è alle spalle di Van der Breggen per 5,41?. Al primo rilevamento cronometrico la norvegese aveva un vantaggio sull’olandese di 6? 12.18 La prova di Van der Breggen è stata impressionante per la costanza nella pedalata. L’olandese è riuscita a gestirsi benissimo nell’arco di tutta la cronometro, riuscendo a rimanere quasi sempre in posizione aereodinamica. 12.16 Terzo tempo al primo intermedio per Antonia Niedermaier. La tedesca ha un secondo di vantaggio su Van der Breggen 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Diretta Rai Sport Domenica 29 Giugno 2025 Ciclismo, Basket Femminile, Canottaggio, Rugby, Atletica
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Ciclismo femminile, Vitillo leader al Giro Mediterraneo. A Frattamaggiore vince l'irlandese Susan Emma Jeffers
https://www.emme24.it/sport/14442-visciano-protagonista-ciclismo-femminile-domani-il-giro-mediterraneo-in-rosa
