LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | si parte col decathlon! L’Italia difende la top10 nel medagliere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 2.06: Il tedesco Kaul si aggiudica la prima serie con 14’45 2.04: Si parte con le tre serie dei 110 ostacoli 2.03: Questa la classifica del decathlon dopo cinque prove: 1 Kyle Garland (USA) 4707 2 Sander Skotheim (NOR) 4543 3 Ayden Owens-Delerme (PUR) 4487 4 Leo Neugebauer (GER) 4455 5 Johannes Erm (EST) 4378 6 Heath Baldwin (USA) 4310 7 Kendrick Thompson (BAH) 4255 8 Niklas Kaul (GER) 4167 9 Harrison Williams (USA) 4153 10 Lindon Victor (GRN) 4152 11 Vilém Stráský (CZE) 4129 12 Antoine Ferranti (FRA) 4120 13 Jente Hauttekeete (BEL) 4119 14 Ond?ej Kopecký (CZE) 4103 15 Makenson Gletty (FRA) 4055 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali, bronzo per Nadia #Battocletti nei 5000 metri Oro e argento alle keniote #Chebet e #Kipyegon Settima medaglia della rassegna, nuovo record per l'atletica italiana #SkySport #Tokyo2025 - X Vai su X
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA RECORD! Bronzo per Nadia Battocletti, mai così tante medaglie! Jacobs danneggiato e 4×100 fuori; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ultima giornata, l’Italia punta sulla 4×400 femminile - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Riporta oasport.it
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Dallavalle d'argento nel triplo, lite Pichardo-Diaz. Giallo Benjamin - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: argento a Dallavalle nel triplo ... Da sport.virgilio.it