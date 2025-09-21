CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA ITALIA IN CORSA PER LA TOP10 DEL MEDAGLIERE DOPO 26 ANNI: CHI TEMERE NELL’ULTIMA GIORNATA MARCELL JACOBS GIUDICATO COLPEVOLE PER IL CONTATTO CON IL SUDAFRICA 16.09: Si chiude con sette medaglie, un oro, tre argenti e tre bronzi, il Mondiale più ricco di sempre in termini di podi conquistati per l’Italia che continua a crescere e se recupererà qualche acciaccato potrà fare ancora meglio nelle prossime edizioni, visto che poi dal basso i più giovani stanno entrando prepotentemente in scena 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia undicesima nel medagliere