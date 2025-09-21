CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA fu IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 6.08: Anche Fei supera 4.80 6.05; Baldwin e Garland superano 4.80 al secondo tentativo 6.04: Si chiude la gara del gruppo A con il terzo errroe di Eilliams a 5.39 6.00: Due errori per Williams a 5.30 5.56: Nel gruppo B Owens-Delerme supera 4.80 al primo tentativo 5.53: Williams supera 5.20 al terzo tentatico 5.51: Si chiude qui la gara di 5.38: nel frattempo sull’altra pedana Garland salta 4.70. . 5.36: Inportante salto di Neugenauer che supera 5.10, prosegue la gara. Potrebbe ritrovarosninteste 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: colpi di scena nel decathlon! Usa ripescati nella 4×400, l’Italia difende la top10 nel medagliere