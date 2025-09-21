LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | colpi di scena nel decathlon! Usa ripescati nella 4×400 l’Italia difende la top10 nel medagliere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA fu IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 6.08: Anche Fei supera 4.80 6.05; Baldwin e Garland superano 4.80 al secondo tentativo 6.04: Si chiude la gara del gruppo A con il terzo errroe di Eilliams a 5.39 6.00: Due errori per Williams a 5.30 5.56: Nel gruppo B Owens-Delerme supera 4.80 al primo tentativo 5.53: Williams supera 5.20 al terzo tentatico 5.51: Si chiude qui la gara di 5.38: nel frattempo sull’altra pedana Garland salta 4.70. . 5.36: Inportante salto di Neugenauer che supera 5.10, prosegue la gara. Potrebbe ritrovarosninteste 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA RECORD! Bronzo per Nadia Battocletti, mai così tante medaglie! Jacobs danneggiato e 4×100 fuori; LIVE! L'Italia spera nella 4x100, Battocletti di bronzo nei 5000; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 21 settembre, programma, streaming, azzurri in gara
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ultima giornata, l'Italia punta sulla 4×400 femminile - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica.