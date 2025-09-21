LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | bagarre nel decathlon l’Italia difende la top10 nel medagliere Ultime gare dalle 10.35

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA ITALIA IN CORSA PER LA TOP10 DEL MEDAGLIERE DOPO 26 ANNI: CHI TEMERE NELL’ULTIMA GIORNATA 7.01. Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 10.35 con l’ultima sessione di gare del Mondiale 2025 a Tokyo, a più tardi! 6.59: Questa la classifica del decathlon quando mancano le ultime due prove: 1 Kyle Garland (USA) – 7322 100m 973, Lungo 1040, Peso 914, Alto 906, 400m 874, 110hs 936, Disco 830, Asta 849 2 Leo Neugebauer (GER) – 7269 100m 906, Lungo 965, Peso 894, Alto 794, 400m 896, 110hs 874, Disco 999, Asta 941 3 Ayden Owens-Delerme (PUR) – 7238 100m 1020, Lungo 891, Peso 824, Alto 767, 400m 985, 110hs 1020, Disco 790, Asta 941 4 Johannes Erm (EST) – 6998 100m 910, Lungo 967, Peso 801, Alto 767, 400m 933, 110hs 908, Disco 771, Asta 941 5 Harrison Williams (USA) – 6807 100m 908, Lungo 785, Peso 782, Alto 714, 400m 964, 110hs 903, Disco 779, Asta 972 6 Heath Baldwin (USA) – 6798 100m 858, Lungo 876, Peso 810, Alto 878, 400m 888, 110hs 954, Disco 685, Asta 849 7 Niklas Kaul (GER) – 6717 100m 786, Lungo 864, Peso 764, Alto 850, 400m 903, 110hs 917, Disco 814, Asta 819 8 Vilém Stráský (CZE) – 6712 100m 883, Lungo 925, Peso 740, Alto 740, 400m 841, 110hs 924, Disco 749, Asta 910 9 Jente Hauttekeete (BEL) – 6689 100m 894, Lungo 823, Peso 764, Alto 794, 400m 844, 110hs 912, Disco 748, Asta 910 10 Makenson Gletty (FRA) – 6607 100m 878, Lungo 809, Peso 809, Alto 767, 400m 792, 110hs 967, Disco 705, Asta 880 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

