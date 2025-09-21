LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | alto donne e disco maschile decidono la top10 dell’Italia nel medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA ITALIA IN CORSA PER LA TOP10 DEL MEDAGLIERE DOPO 26 ANNI: CHI TEMERE NELL’ULTIMA GIORNATA MARCELL JACOBS GIUDICATO COLPEVOLE PER IL CONTATTO CON IL SUDAFRICA 14.24: E ora c’è da attendere per la finale dell’alto e del disco. da queste due gare dipendono anche le sorti del medagliere azzurro. L’Italia al momento è decima ma Australia o Germania potrebbero superare gli azzurri 14.23: Oro per gli Usa con 37?29, miglior tempo mondiale stagionale, argento per il Canada con 37?55, bronzo per l’Olanda con 37?81, che è il nuovo record nazionale, poi Ghana, Germania e Giappone 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

