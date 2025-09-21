LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | alto donne e disco maschile decidono la top10 dell’Italia nel medagliere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA ITALIA IN CORSA PER LA TOP10 DEL MEDAGLIERE DOPO 26 ANNI: CHI TEMERE NELL’ULTIMA GIORNATA MARCELL JACOBS GIUDICATO COLPEVOLE PER IL CONTATTO CON IL SUDAFRICA 14.24: E ora c’è da attendere per la finale dell’alto e del disco. da queste due gare dipendono anche le sorti del medagliere azzurro. L’Italia al momento è decima ma Australia o Germania potrebbero superare gli azzurri 14.23: Oro per gli Usa con 37?29, miglior tempo mondiale stagionale, argento per il Canada con 37?55, bronzo per l’Olanda con 37?81, che è il nuovo record nazionale, poi Ghana, Germania e Giappone 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, i risultati di oggi: ci sono le finali delle staffette #SkySport #Tokyo2025 - X Vai su X
Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA RECORD! Bronzo per Nadia Battocletti, mai così tante medaglie! Jacobs danneggiato e 4×100 fuori; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Ultimo giorno: in pista tanti big e l'Italia nella 4x400 femminile.
LIVE Mondiali di atletica: ultima giornata con le staffette, c'è la 4x400 femminile - Ultima giornata della rassegna iridata di Tokyo. Come scrive gazzetta.it
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: avanzano Furlani e Simonelli, Fantini nelle 8, Duplantis vince con il record del mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA I RISULTATI DELLA NOTTE 15. Scrive oasport.it