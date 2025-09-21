LIVE Alle 20.45 Inter-Sassuolo | Chivu sceglie Martinez Pio Esposito dal 1' C' è Matic

I nerazzurri vogliono tornare a vincere in Serie A dopo le sconfitte con Udinese e Juve, il Sassuolo cerca continuità dopo il colpaccio contro la Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Inter-Sassuolo: Chivu sceglie Martinez, Pio Esposito dal 1'. C'è Matic

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #InterSassuolo - X Vai su X

#InterSassuolo is in Milan. But interists are all over the world ? #ForzaInter | Qatar Airways - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia femminile | 16 gennaio ore 20:45 Inter-Sassuolo | Info accesso; A San Siro torna la pazza Inter! Rimonta da 0-2 a 3-2 con il Monza, Inzaghi a +4 sul Napoli; Serie A, recupero 21ª giornata, ore 18 Sassuolo-Napoli, ore 20:45 Inter-Atalanta.

Inter-Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Sassuolo di Domenica 21 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Inter-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri di Chivu e i neroverdi di Grosso giocano a San Siro nel quarto turno del massimo campionato italiano ... tuttosport.com scrive