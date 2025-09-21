LIVE Alle 12-30 Lazio-Roma | Sarri recupera Castellanos Gasp si affida a Soulé

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Derby capitolino numero 163 in Serie A: entrambe le squadre a caccia della riscossa dopo le sconfitte patite nell'ultimo turno  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 12 30 lazio roma sarri recupera castellanos gasp si affida a soul233

© Gazzetta.it - LIVE Alle 12-30 Lazio-Roma: Sarri recupera Castellanos, Gasp si affida a Soulé

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Lazio-Roma derby diretta: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE; LIVE Alle 12-30 Lazio-Roma: Sarri recupera Castellanos, Gasp si affida a Soulé; Lazio-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita.

live 12 30 lazioLazio-Roma derby diretta: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE - Alle 12:30 all'Olimpico va in scena il derby tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini, match valido per la quarta giornata di Serie A: i biancocelesti hanno raccolto tre punti ... Segnala msn.com

Lazio-Roma LIVE dalle 12.30 - Facendo clic su "Continua", accetti la memorizzazione dei cookie sul tuo dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assistere nelle nostre attività di ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live 12 30 Lazio