Livatino | tra diritto e fede pubblicati gli inediti del giudice beato

AGI - In occasione della ricorrenza dei 35 anni dalla morte e dal compimento del corso di perfezionamento in Diritto regionale del magistrato siciliano ucciso dalla mafia, sarà pubblicato il libro "Rosario Livatino tra diritto e fede", edito da Treccani.. La pubblicazione, curata da Gaetano Armao, docente di Diritto amministrativo dell'Università di Palermo, si basa sullo studio di due documenti inediti, integrali e autografi del magistrato agrigentino. Il primo è la tesi presentata al termine del percorso accademico della Scuola di perfezionamento dell'Università di Palermo il 21 aprile 1990, pochi mesi prima di essere ucciso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Livatino: tra diritto e fede, pubblicati gli inediti del giudice beato

