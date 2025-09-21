Litiga con il titolare di un locale torna con una mazza da golf e lo minaccia

Dopo aver litigato con il titolare di un locale si è allontanato per poi tornare armato di una mazza da golf. Sono state le indagini dei carabinieri a permettere di denunciare un uomo di 39 anni.I fatti sono avvenuti Sperlonga nella serata di venerdì 19 settembre. Gli accertamenti dei militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

