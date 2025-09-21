Lite in strada degenera uomo finisce in ospedale Nei guai l' aggressore

Momenti di tensione nella tarda mattinata di sabato 20 settembre 2025, quando una lite tra due uomini è degenerata in una violenta aggressione in via G. Toniolo, a Cervino.Poco dopo le 12.00, una chiamata al numero di emergenza 112 ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: lite - strada

Ancora violenza in strada: lite choc a colpi di spranga a Tolentino. Passanti sbalorditi ?Video

Lite e aggressione in strada: un uomo ferito con il vetro di una bottiglia

Lite in strada a Merano, la polizia entra in casa e trova droga nel frigo e nella spa: il blitz

Como, ferito dopo una lite in strada chiama la Polizia, viene soccorso ma si scopre che era ricercato. Arrestato un 44enne dello Sri-Lanka. Leggi tutto sul link: https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/323967c6cc71d27dd931424342 - facebook.com Vai su Facebook

Violenta lite per strada con ferimento: un arresto per resistenza a pubblico ufficiale https://ift.tt/s6zhQDT https://ift.tt/edZqhka - X Vai su X

Lite in strada degenera, uomo finisce in ospedale. Nei guai l'aggressore; 4° comunicato stampa del 21 settembre 2025; Lite per strada degenera, 45enne colpisce un uomo e gli rompe la testa: arrestato per tentato omicidio.

Lite in strada nel Casertano finisce nel sangue: uomo in ospedale, denunciato l’aggressore - Una discussione nata per futili motivi è degenerata in violenza a Cervino, nel Casertano, dove un uomo di 52 anni è stato colpito con calci e pugni da un ... pupia.tv scrive

Lite per futili motivi degenera in aggressione: un uomo in ospedale, denunciato l’aggressore - È finita in ospedale con prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita, per un 52enne di Cervino, pestato a sang ... Come scrive casertaweb.com