L’Italvolley travolge l’Argentina gli azzurri di De Giorgi volano ai quarti | chi sarà il prossimo avversario ai Mondiali

La nazionale italiana maschile di pallavolo supera l’Argentina in tre set e si qualifica ai quarti dei Mondiali, in corso a Manila. Gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi si sono imposti per 3-0, con il punteggio di 25-23, 25-20 e 25-22. Il prossimo avversario sarà la vincente tra Belgio e Finlandia in programma alle 16 di oggi, domenica 21 settembre. Il primo set in svantaggio, poi la rimonta. Dopo un primo set passato tutto in svantaggio, gli azzurri sono riusciti a rimontare gli argentini e a portarsi avanti. Nei due set successivi, la squadra di De Giorgi è cresciuta in ritmo e intensità, riuscendo a tenere botta alla buona prestazione degli avversari, che hanno chiuso il match senza aggiudicarsi alcun set. 🔗 Leggi su Open.online