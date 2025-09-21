Una risposta da campioni del mondo. Dopo le sofferenze nel girone e la sconfitta con il Belgio che aveva minato le certezze degli azzurri, negli ottavi del Mondiale in corso nelle Filippine l’Italvolley di Fefè De Giorgi ritrova se stessa e batte l’Argentina in soli tre set. E’ stata una partita più difficile di quello che indica il punteggio, perchè gli azzurri nel primo set hanno sofferto tantissimo il gioco degli argentini. Una partenza falsa (3-0 e 0 su 6 di Michieletto) che non ha impressionato gli azzurri. Con il carattere e la personalità di chi sa di essere più forte l’Italia ha riannodato con calma i fili del gioco, ha finalmente preso il suo ritmo e punto dopo punto ha rimesso in piedi il set. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Italvolley torna insuperabile Argentina battuta, siamo ai quarti