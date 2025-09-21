L' Italvolley c' è! Gli azzurri matano l' Argentina 3-0 e volano ai quarti del Mondiale

Il punto finale di Bottolo regala la vittoria all'Italia di Fefè De Giorgi. La nazionale italiana di pallavolo maschile ha battuto l'Argentina 3-0 conquistando così i quarti di finale al Mondiale in corso di svolgimento nelle Filippine. I campioni in carica hanno disputato una grande partita annichilendo gli avversari nel corso di un match in crescendo. Ora Giannelli e compagni affronteranno la vincente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

