L' Italvolley c' è! Gli azzurri matano l' Argentina 3-0 e volano ai quarti del Mondiale
Il punto finale di Bottolo regala la vittoria all'Italia di Fefè De Giorgi. La nazionale italiana di pallavolo maschile ha battuto l'Argentina 3-0 conquistando così i quarti di finale al Mondiale in corso di svolgimento nelle Filippine. I campioni in carica hanno disputato una grande partita annichilendo gli avversari nel corso di un match in crescendo. Ora Giannelli e compagni affronteranno la vincente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – L’Italvolley rialza la testa, batte l’Ucraina per 3-0 e approda agli ottavi di finale dei Mondiali, in scena nelle Filippine. Gli azzurri, allenati da Ferdinando De Giorgi, si sono imposti con i parziali di 25-21 25-22 25-18. Grazie a - facebook.com Vai su Facebook
L'Italvolley maschile si arrende alla Polonia in finale. Azzurri d'argento in Nations League - Gli Azzurri di Fefé De Giorni cedono nettamente alla Polonia, che chiude 3- Lo riporta ilgiornale.it