L' Italvolley c' è! Gli azzurri matano l' Argentina 3-0 e volano ai quarti del Mondiale

Feedpress.me | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il punto finale di Bottolo regala la vittoria all'Italia di Fefè De Giorgi. La nazionale italiana di pallavolo maschile ha battuto l'Argentina 3-0 conquistando così i quarti di finale al Mondiale in corso di svolgimento nelle Filippine. I campioni in carica hanno disputato una grande partita annichilendo gli avversari nel corso di un match in crescendo. Ora Giannelli e compagni affronteranno la vincente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l italvolley c 232 gli azzurri matano l argentina 3 0 e volano ai quarti del mondiale

© Feedpress.me - L'Italvolley c'è! Gli azzurri matano l'Argentina (3-0) e volano ai quarti del Mondiale

In questa notizia si parla di: italvolley - azzurri

Gargiulo trascina l'Italvolley: gli azzurri di De Giorgi piegano anche la Serbia 3-0

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: bene gli azzurri nelle semifinali del nuoto, dalle 20.00 l’Italvolley femminile

L’Italvolley in finale di Nations League, gli azzurri di De Giorgi battono la Slovenia: verso la prima storica medaglia

L'Italvolley c'&#232;! Gli azzurri matano l'Argentina (3-0) e volano ai quarti del Mondiale - Il punto finale di Bottolo regala la vittoria all'Italia di Fefè De Giorgi. Da gazzettadelsud.it

L'Italvolley maschile si arrende alla Polonia in finale. Azzurri d'argento in Nations League - Gli Azzurri di Fefé De Giorni cedono nettamente alla Polonia, che chiude 3- Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Italvolley C 232 Azzurri