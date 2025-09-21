L’italoamericano Attilio Carbone scrive a Trump | Onorato di vivere in questa grande Nazione

Attilio Carbone, storico conduttore radiofonico e voce di Melodie Italiane su WGBB Radio, ha indirizzato una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per esprimere la sua riconoscenza verso il Paese che lo ha accolto e gli ha permesso di realizzare il cosiddetto “sogno americano”. Nato in Calabria e trasferitosi negli Stati Uniti in giovane età, Carbone ha ricordato al presidente il proprio servizio nelle Forze Armate americane tra il 1961 e il 1963, concluso con un congedo onorevole e il conferimento della Medaglia di Buona Condotta e del distintivo di tiratore scelto. Da oltre sessant’anni conduce Melodie Italiane, trasmissione radiofonica che diffonde cultura, musica e tradizioni italiane tra le comunità di lingua italiana negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

