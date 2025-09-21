L' Italia vince la Billie Jean King Cup contro gli Stati Uniti | Jasmine Paolini decisiva guida le azzurre alla vittoria

Dodici mesi dopo il trionfo di Malaga, l?Italia torna in finale di Billie Jean King Cup e punta al secondo titolo consecutivo. A Shenzhen, nell?ultimo atto delle Finals, le ragazze. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - L'Italia vince la Billie Jean King Cup contro gli Stati Uniti: Jasmine Paolini decisiva, guida le azzurre alla vittoria

In questa notizia si parla di: italia - vince

Europei Juniores di Nuoto, Italia splendida a Samorin: vince 14 medaglie e la Classifica per Nazioni

Pallanuoto, l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria

L’Italia che vince nel calcio: la nazionale femminile dà una lezione ai “maschietti milionari e viziati”

VOLLEY MONDIALI 2025: L’ITALIA VINCE E GUARDA GIÀ ALL’ARGENTINA, RUSSO OTTIMISTA SULLA PROSSIMA SFIDA - facebook.com Vai su Facebook

#Nainggolan: "Derby d'Italia, vince l'#Inter. #Inzaghi? Uno scudetto in quattro anni con quella squadra è troppo poco" - X Vai su X

L'Italia conquista la sesta BJK Cup/Fed Cup della sua storia - Paolini: Giocare questa competizione è fantastico. Grazie a tutti; L'Italia vince la BJK Cup! Usa ko 2-0; Italia - USA 1-0, la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis.

L’Italia vince la Billie Jean King Cup 2025: Usa ko in finale, Cocciaretto e Paolini super - Le azzurre del tennis hanno battuto in finale gli Stati Uniti grazie ai successi nei singolari di Elisabetta Cocciaretto e ... Scrive sport.quotidiano.net

Italia-Stati Uniti in Billie Jean King Cup: risultato in diretta live - Le azzurre di Tathiana Garbin, alla terza finale consecutiva nella competizione, affrontano gli Stati Uniti di Lindsay Davenport per il t ... Segnala sport.sky.it