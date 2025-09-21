Roma, 21 settembre 2025 – L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup 2025. Le azzurre del tennis hanno battuto in finale gli Stati Uniti grazie ai successi nei singolari di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Nella prima sfida di Shenzhen, in Cina, Cocciaretto ha battuto Navarro con un doppio 6-4 con un ultimo game gestito in maniera eccezionale, recuperato dal 15-30 e chiuso con il secondo match point. Nel secondo match Paolini ha superato Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Italia vince la Billie Jean King Cup 2025: Usa ko in finale, Cocciaretto e Paolini super