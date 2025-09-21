L' Italia trionfa alla Bjk Cup 2025 battuti gli Usa 2-0 | sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo
L'Italia ha vinto la Billie Jean King Cup 2025. Oggi, domenica 21 settembre, le azzurre della capitana Tathiana Garbin si sono confermate campionesse del mondo battendo gli Usa in finale per 2-0 e hanno così confermato a Shenzhen il titolo vinto un anno fa a Malaga.Elisabetta Cocciaretto ha. 🔗 Leggi su Today.it
