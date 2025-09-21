L' Italia trionfa alla Bjk Cup 2025 battuti gli Usa 2-0 | sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia ha vinto la Billie Jean King Cup 2025. Oggi, domenica 21 settembre, le azzurre della capitana Tathiana Garbin si sono confermate campionesse del mondo battendo gli Usa in finale per 2-0 e hanno così confermato a Shenzhen il titolo vinto un anno fa a Malaga.Elisabetta Cocciaretto ha. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - trionfa

Europei a squadre: l’Italia (con Zenoni e Colli) concede il bis e trionfa a Madrid

Scimonetti trionfa nella “Gran Fondo Italia” a Castellabate: nel weekend si torna in acqua con le gare FIN

L’Italia trionfa agli Europei: Caruso stende il Belgio con un gol da cineteca

Cocciaretto e Paolini! Italia di nuovo sul tetto del mondo, è trionfo in BJK Cup; L'Italia trionfa alla Bjk Cup 2025, battuti gli Usa 2-0: sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo; Italia-Usa 1-0 LIVE: ora Paolini-Pegula.

italia trionfa bjk cupBJK Cup, Italia da impazzire! Paolini e Cocciaretto schiantano gli Usa, secondo trionfo consecutivo - Le azzurre ottengono uno storico successo contro le tenniste statunitensi Navarro e Pegula, portando a casa entrambi i match col punteggio di due set a zero ... Si legge su tuttosport.com

italia trionfa bjk cupL’Italia femminile vince ancora la BJK ed è campione del mondo: “È tutto incredibile” - La Billie Jean King Cup resta a casa, le Azzurre di Garbin l'hanno difesa e riconquistata battendo gli Usa (2- Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Trionfa Bjk Cup