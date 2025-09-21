L’Italia si ferma per Gaza | sciopero generale lunedì 22 settembre le fasce garantite di bus tram e metro

21 set 2025

Lunedì 22 settembre è previsto uno sciopero generale di 24 ore per Gaza. È stato indetto da Usb, contro “ lo sfruttamento sul lavoro” e “il genocidio palestinese”. La protesta coinvolge tutti i settori pubblici e privati, ed interesserà le scuole e il comparto dei trasporti. Ci saranno manifestazioni in moltissime città italiane, da Nord a Sud. (Ansa Foto) – notizie.com Lunedì 22 settembre l’Italia si ferma per Gaza. Un grande sciopero generale indetto dall’Unione dei sindacati di Base (Usb) è previsto in tutte le città italiane ed interesserà i settori pubblico e privato, “ dai trasporti alle fabbriche, dalla logistica ai porti, fino alla scuola”. 🔗 Leggi su Notizie.com

