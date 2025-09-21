Il commercio internazionale è da sempre la linfa vitale dell’economia italiana. In un Paese con una base produttiva fortemente orientata all’export, la salute delle esportazioni si traduce in crescita, investimenti, occupazione. Non sorprende dunque che il rallentamento registrato nel secondo trimestre del 2025 stia destando più di una preoccupazione. I dati Istat della Nota sull’andamento dell’economia italiana, pubblicati il 10 settembre 2025 e relativi al periodo di luglio e agosto 2025, ci consegnano un quadro contrastante: se da un lato il mercato del lavoro continua a tenere e la produzione industriale dà segnali di recupero, dall’altro la dinamica degli scambi internazionali mostra segnali di debolezza che rischiano di condizionare l’intero percorso di crescita del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Italia perde terreno, commercio estero in calo