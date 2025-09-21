L’Italia modello per l’Europa | Meloni guida la riscossa conservatrice
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lancia un appello all’unità delle forze conservatrici europee durante l’evento ECR “La destra che vince”, dichiarando che la destra è “pronta ad assumersi la responsabilità del governo a tutte le latitudini” e rivendicando i successi dell’esecutivo italiano come modello per l’Europa. Nel videomessaggio rivolto ai leader conservatori europei, Meloni ha sottolineato come l’esperienza italiana dimostri che “la destra non è solo in grado di vincere le elezioni, ma soprattutto di governare”. La premier ha evidenziato i risultati raggiunti dal suo governo, che si avvia a diventare “il terzo più longevo nella storia della Repubblica italiana”, citando il record assoluto di occupazione, i conti pubblici in ordine e la riduzione del 60% dei flussi di immigrati illegali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
