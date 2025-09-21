L’Italia ha accarezzato la top-10 nel medagliere ai Mondiali di atletica dopo 26 anni La beffa di Stahl e i record

Una spallata di Daniel Stahl nell’ultimo turno della finale di lancio del disco ha estromesso l’Italia dalla top-10 del medagliere ai Mondiali 2025 di atletica. Proprio in chiusura della rassegna iridata, il successo dello svedese ha privato il Bel Paese di un riconoscimento che avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta in una manifestazione in cui si è registrato il record di medaglie (sette: un oro, tre argenti, tre bronzi) e in cui si è eguagliato il miglior piazzamento nella classifica a punti (sesto posto a quota 66, a -4 dal quarto). Il primato di Goteborg 1995 è stato superato in termini di allori, ma trent’anni fa il bottino recitava due ori, due argenti, due bronzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

