L’Italia ferita dall’Alzheimer ma le famiglie restano sole

21 set 2025

La patologia è cresciuta del 50% in vent’anni, ma i costi dell’assistenza ai pazienti pesano ancora soprattutto sui parenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

