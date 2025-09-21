L'Italia femminile vince ancora la BJK ed è campione del mondo | È tutto incredibile
La Billie Jean King Cup resta a casa, le Azzurre di Garbin l'hanno difesa e riconquistata battendo gli Usa (2-0) grazie alle vittorie di Cocciaretto e Paolini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: italia - femminile
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
In attesa dell'inizio della finale di #BillieJeanKingCup tra Italia e Stati Uniti, a Shenzhen @Ladal17 ha intervistato Paolo #Lorenzi. Dalla sua carriera, alla mentalità che l'ha portato in alto sino alla Nazionale femminile e alla direzione degli Internazionali BNL d'I - X Vai su X
Forza Vittoria L’infortunio dell’azzurra Fontana in prima frazione nella 4x100 femminile, settimo posto in batteria per la squadra italiana che schierava anche Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana #WorldAthleticsC - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia vince la Billie Jean King Cup! Stati Uniti battuti 2-0 grazie a Cocciaretto e Paolini - Paolini: Giocare questa competizione è fantastico. Grazie a tutti; Italia - USA 1-0, la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; BJK Cup Finals, Paolini batte Pegula. Italia nuovamente campione.
L’Italia femminile vince ancora la BJK ed è campione del mondo: “È tutto incredibile” - La Billie Jean King Cup resta a casa, le Azzurre di Garbin l'hanno difesa e riconquistata battendo gli Usa (2- Riporta fanpage.it
Super Cocciaretto! Domina Navarro e porta l'Italia a un passo dalla BJK Cup - L'azzurra supera l'americana per due set a zero nel primo singolare della finale di Shenzhen e ci regala il primo punto ... Scrive gazzetta.it