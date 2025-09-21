L'Italia femminile vince ancora la BJK ed è campione del mondo | È tutto incredibile

La Billie Jean King Cup resta a casa, le Azzurre di Garbin l'hanno difesa e riconquistata battendo gli Usa (2-0) grazie alle vittorie di Cocciaretto e Paolini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'Italia vince la Billie Jean King Cup! Stati Uniti battuti 2-0 grazie a Cocciaretto e Paolini - Paolini: Giocare questa competizione è fantastico. Grazie a tutti; Italia - USA 1-0, la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; BJK Cup Finals, Paolini batte Pegula. Italia nuovamente campione.

italia femminile vince bjkL’Italia femminile vince ancora la BJK ed è campione del mondo: “È tutto incredibile” - La Billie Jean King Cup resta a casa, le Azzurre di Garbin l'hanno difesa e riconquistata battendo gli Usa (2- Riporta fanpage.it

italia femminile vince bjkSuper Cocciaretto! Domina Navarro e porta l'Italia a un passo dalla BJK Cup - L'azzurra supera l'americana per due set a zero nel primo singolare della finale di Shenzhen e ci regala il primo punto ... Scrive gazzetta.it

