Finale, vittoria, vittoria. Fa impressione il ruolino di marcia dell’Italia nelle ultime tre edizioni della Billie Jean King Cup, ripensando allo stato in cui versava il tennis femminile italiano non più tardi di due o tre anni fa. L’esplosione di Jasmine Paolini tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ha rappresentato ovviamente un punto di svolta, ma il gruppo capitanato da Tathiana Garbin ha saputo trovare anche altre protagoniste in grado di contribuire alla causa azzurra. A questo punto le campionesse del mondo vogliono continuare a sognare e si presenteranno al via della prossima BJK Cup con l’obiettivo di centrare una tripletta storica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia dovrà ripartire dalle qualificazioni nella BJK Cup 2026: cambia di nuovo il formato