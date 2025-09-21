L’Italia dovrà ripartire dalle qualificazioni nella BJK Cup 2026 | cambia di nuovo il formato
Finale, vittoria, vittoria. Fa impressione il ruolino di marcia dell’Italia nelle ultime tre edizioni della Billie Jean King Cup, ripensando allo stato in cui versava il tennis femminile italiano non più tardi di due o tre anni fa. L’esplosione di Jasmine Paolini tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 ha rappresentato ovviamente un punto di svolta, ma il gruppo capitanato da Tathiana Garbin ha saputo trovare anche altre protagoniste in grado di contribuire alla causa azzurra. A questo punto le campionesse del mondo vogliono continuare a sognare e si presenteranno al via della prossima BJK Cup con l’obiettivo di centrare una tripletta storica. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - dovr
Forza Vittoria L’infortunio dell’azzurra Fontana in prima frazione nella 4x100 femminile, settimo posto in batteria per la squadra italiana che schierava anche Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana #WorldAthleticsC - facebook.com Vai su Facebook