L’Italia di tennis femminile è di nuovo campione del mondo | due partite eroiche di Cocciaretto e Paolini

Ilfattoquotidiano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

stendono gli Usa. Le azzurre vincono la Billie Jean King Cup 2025. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: italia - tennis

