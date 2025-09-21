L' Italia di Ferdinando De Giorgi è ai quarti di finale dei Mondiali di pallavolo | battuta l' Argentina 3-0

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia di Ferdinando De Giorgi è ai quarti di finale dei Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, domenica 21 settembre, gli azzurri, campioni del mondo in carica, negli ottavi di finale della rassegna nelle Filippine, hanno battuto l'Argentina 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-20, 25-22. 🔗 Leggi su Today.it

italia ferdinando de giorgiL’Italia schiaccia l’Argentina 3-0 e vola ai quarti: scintille tra De Giorgi e Mendez, cos’è successo - 0 l'Argentina con una prova di forza e qualità da parte degli Azzurri ... Riporta fanpage.it

LIVE Mondiale di volley, ottavi: alle 9.30 Italia-Argentina - L'Italia si è qualificata come seconda nel girone F mentre l'Argentina ha conuistato il primo ... Scrive gazzetta.it

