L' Italia del tennis conquista la Billie Jean King Cup Le azzurre superano 2-0 gli Stati Uniti
L' Italia si conferma sul tetto del mondo nel tennis femminile. Le azzurre di Tathiana Garbin conquistano per la sesta volta nella storia la Billie Jean King Cup, battendo gli Stati Uniti 2-0 a Shenzen. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro è arrivato il punto decisivo firmato da Jasmine Paolini che ha superato Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 6-2. Si tratta del sesto titolo su otto finali disputate, nel 2024 le giocatrici italiane avevano battuto la Slovacchia, nella finale di Malaga. Ora solo Stati Uniti (18 titoli), Repubblica Ceca (11) e Australia (7) vantano più successi nel campionato del mondo a squadre del tennis femminile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
