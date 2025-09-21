L’Italia sarà protagonista nella giornata conclusiva dei Mondiali 2025 di atletica soltanto con la 4×400 femminile. La staffetta del miglio si è qualificata con il secondo tempo di ripescaggio, chiudendo al quarto posto nella prima batteria con il crono di 3:24.71, alle spalle di Giamaica (3:22.77), Norvegia (3:23.84) e Polonia (3:24.39). Dall’altra serie sono state promosse USA (3:22.53), Belgio (3:23.96), Paesi Bassi (3:24.03) e la ripescata Francia (3:24.33). La nostra Nazionale non nutre particolari velleità di medaglia e nei fatti il bottino di sette allori conquistati a Tokyo non dovrebbe essere incrementato. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia chiude i Mondiali con la 4×400 donne: la composizione della staffetta, c'è un cambio con una specialista degli 800