L’Italia chiude i Mondiali con la 4×400 donne | la composizione della staffetta c’è un cambio con una specialista degli 800

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia sarà protagonista nella giornata conclusiva dei Mondiali 2025 di atletica soltanto con la 4×400 femminile. La staffetta del miglio si è qualificata con il secondo tempo di ripescaggio, chiudendo al quarto posto nella prima batteria con il crono di 3:24.71, alle spalle di Giamaica (3:22.77), Norvegia (3:23.84) e Polonia (3:24.39). Dall’altra serie sono state promosse USA (3:22.53), Belgio (3:23.96), Paesi Bassi (3:24.03) e la ripescata Francia (3:24.33). La nostra Nazionale non nutre particolari velleità di medaglia e nei fatti il bottino di sette allori conquistati a Tokyo non dovrebbe essere incrementato. 🔗 Leggi su Oasport.it

l8217italia chiude i mondiali con la 4215400 donne la composizione della staffetta c8217232 un cambio con una specialista degli 800

© Oasport.it - L’Italia chiude i Mondiali con la 4×400 donne: la composizione della staffetta, c’è un cambio con una specialista degli 800

In questa notizia si parla di: italia - chiude

Judo, Giorgia Grassi conquista il bronzo nei -70 kg. L’Italia chiude gli Europei Cadetti con 4 medaglie

Nuoto artistico: l’Italia chiude con tre podi l’ultima giornata degli Europei juniores di Atene

Italia 7s Maschile chiude terza nella Rugby Europe Championship e sogna le World Series

LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | colpi di scena nel decathlon! Usa ripescati nella 4×400 l’Italia difende la top10 nel medagliere; LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | ultima giornata l’Italia punta sulla 4×400 femminile; Mondiali di atletica | l’italia sfida il titolo nella 4×400 femminile e il programma tv.

Mondiali: l'Italia batte il Belgio 3-1 e chiude prima nel girone. Danesi, problemi di tachicardia - Per l’occasione Velasco si affida alla collaudata formazione che prevede Orro in regia, Egonu opposta, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr centrali, De Gennaro libero. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Chiude Mondiali 4215400