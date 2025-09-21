Quella maglietta irriverente con il simbolo di Forza Italia aveva fatto arrabbiare parecchio i moderati, e soprattutto i militanti. Tensione stemperata negli ultimi giorni: le “parti“ si sono spiegate, chiarendo che si è trattato solo di una goliardata. Ieri mattina, nel cuore di Monza, colazione alternativa fra la consigliera regionale Martina Sassoli, che nelle fila di Forza Italia ha mosso i suoi primi passi in politica, e Oscar Innaurato, presidente del BOA, “Brianza oltre l’Arcobalerno APS”, in rappresentanza degli organizzatori del Brianza Pride. L’incontro informale è stata l’occasione per un confronto aperto sui temi dei diritti civili, della partecipazione e del dialogo tra mondi diversi, concluso con uno scambio simbolico di T-shirt: la consigliera Sassoli, dopo le sue dichiarazioni degli scorsi giorni che apprezzavano l’ironia dell’iniziativa ("A Berlusconi sarebbe piaciuta"), ha ricevuto in omaggio la maglia “Frocia Italia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'ironia, l'imbarazzo e il disgelo. Scambio di magliette per i diritti