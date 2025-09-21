L’Inter vince ma non convince I nerazzurri battono 2-1 il Sassuolo al Meazza
Vittoria doveva essere e vittoria è stata ma il pubblico che ha lasciato il Meazza non si aspettava di dover soffrire così tanto. L’Inter di Cristian Chivu riesce a doppiare la vittoria ad Amsterdam in Champions ma non lo fa in maniera altrettanto convincente. A garantire i tre punti ai nerazzurri sono la rete di Dimarco e l’autogol di Muharemovic sul tiro di Carlos Augusto ma la rete in ripartenza del nuovo entrato Cheddira fa riemergere tante paure nei fedelissimi della Beneamata. Al contrario di altre volte, la vittoria è arrivata e alcuni nuovi arrivi, da Sucic a Pio Esposito, hanno giocato davvero bene: la sensazione, però, è che specialmente in difesa qualcosa ancora non funzioni al meglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: inter - vince
Il Psg vince 4-0. L’Inter Miami di Messi può sempre dire di aver preso un gol in meno dell’Inter Milano
Felipe Melo: "Tifo Flu, ma vince l'Inter. Quante botte con Balo, con Chiellini ho fatto la pace"
Crollo Inter, i nerazzurri fuori dal Mondiale per club. Eliminati agli ottavi: Fluminense vince 2-0
L’#Inter crea tanto, concretizza poco e vince con merito. Però l’impressione che lascia è quella di una squadra fragile, incapace di controllare il gioco e perennemente a rischio quando il pallone entra nella sua metà campo. #InterSassuolo - X Vai su X
L’Inter U23 vince ancora in Serie C: Spinacce e Fiordilino firmano il successo per 2-0 sul campo della Pergolettese, i nerazzurri salgono al quinto posto in classifica con 8 punti totali - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter vince ma non convince. I nerazzurri battono 2-1 il Sassuolo al Meazza - Dopo le reti di Dimarco e Carlos Augusto, la rete in contropiede di Cheddira rende il finale molto ... Segnala msn.com