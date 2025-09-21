L’Inter vince ma non convince I nerazzurri battono 2-1 il Sassuolo al Meazza

Vittoria doveva essere e vittoria è stata ma il pubblico che ha lasciato il Meazza non si aspettava di dover soffrire così tanto. L’Inter di Cristian Chivu riesce a doppiare la vittoria ad Amsterdam in Champions ma non lo fa in maniera altrettanto convincente. A garantire i tre punti ai nerazzurri sono la rete di Dimarco e l’autogol di Muharemovic sul tiro di Carlos Augusto ma la rete in ripartenza del nuovo entrato Cheddira fa riemergere tante paure nei fedelissimi della Beneamata. Al contrario di altre volte, la vittoria è arrivata e alcuni nuovi arrivi, da Sucic a Pio Esposito, hanno giocato davvero bene: la sensazione, però, è che specialmente in difesa qualcosa ancora non funzioni al meglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

