L' Inter vince con gli esterni | Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo Ma che fatica nel finale

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. A Grosso non basta Cheddira. Standing ovation per Pio Esposito al momento del cambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l inter vince con gli esterni dimarco e carlos firmano il 2 1 al sassuolo ma che fatica nel finale

© Gazzetta.it - L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale

In questa notizia si parla di: inter - vince

Il Psg vince 4-0. L’Inter Miami di Messi può sempre dire di aver preso un gol in meno dell’Inter Milano

Felipe Melo: "Tifo Flu, ma vince l'Inter. Quante botte con Balo, con Chiellini ho fatto la pace"

Crollo Inter, i nerazzurri fuori dal Mondiale per club. Eliminati agli ottavi: Fluminense vince 2-0

L'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale; Inter-Sassuolo 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Dimarco e Carlos Augusto firmano la vittoria, gli highlights; LIVE Inter-Sassuolo 1-0 (14’ Di Marco).

inter vince esterni dimarcoL'Inter vince con gli esterni: Dimarco e Carlos firmano il 2-1 al Sassuolo. Ma che fatica nel finale - A San Siro decidono le reti dell'azzurro e del brasiliano, protagonista di una grande prova. Riporta gazzetta.it

inter vince esterni dimarcoL’Inter di Chivu torna a vincere in Serie A: Dimarco e Carlos Augusto gol, Sassuolo ko - I nerazzurri si portano sul doppio vantaggio, poi soffrono nel finale dopo la rete di Cheddira. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Vince Esterni Dimarco