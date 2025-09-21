L' Inter vince con gli esterni | Dimarco e autorete 2-1 al Sassuolo Ma che fatica nel finale
A San Siro decidono le reti dell'azzurro e l'autogol di Muharemovic, propiziato da Carlos Augusto. A Grosso non basta Cheddira. Standing ovation per Pio Esposito al momento del cambio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’#Inter crea tanto, concretizza poco e vince con merito. Però l’impressione che lascia è quella di una squadra fragile, incapace di controllare il gioco e perennemente a rischio quando il pallone entra nella sua metà campo. #InterSassuolo - X Vai su X
