L' Inter torna alla vittoria Sassuolo ko 2-1 a San Siro
Le reti di Dimarco e Carlos Augusto decidono il match, per i neroverdi in gol Cheddira. MILANO - Dopo le due cocenti sconfitte subite contro l'Udinese e la Juve, l'Inter di Chivu ritrova la gioia dei tre punti in campionato, superando per 2-1 il Sassuolo a San Siro. Per i padroni dei casa i marcator. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Inter torna a corto di nuovo nella sconfitta della Coppa del Mondo di Club
Inter, il Bayern Monaco torna su Calhanoglu: l’assist arriva da Arteta
Calciomercato Inter LIVE: non è ancora finita per Koné, torna di moda Ederson!
L'Inter torna alla vittoria, ma Cheddira spaventa i nerazzurri: finisce 2-1 contro il Sassuolo - X Vai su X
1L'Inter sta pensando al dopo Sommer in vista della prossima stagione e torna in auge il nome del friulano del Napoli Alex Meret. Tra i portieri preferiti del presidente Marotta, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Milano nerazzurra, c'è proprio il camp - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter torna alla vittoria. Superato il Sassuolo a San Siro; L'Inter torna alla vittoria, Sassuolo ko 2-1 a San Siro; Inter-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Sucic inventa, Dimarco la sblocca, Thuram stanco, Pio Esposito a secco, assist di Berardi, Cheddira entra e segna.
Le pagelle di Inter-Sassuolo 2-1: Carlos Augusto decisivo (7), grande impatto dell’ex Napoli Cheddira (7) - A sbloccare il risultato è stato Federico Dimarco dopo una splendida azione di Barella. Riporta msn.com
L’Inter supera l’ostacolo Sassuolo, Chivu: “Avevamo bisogno della vittoria, ma possiamo fare meglio” - Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, commenta la vittoria contro il Sassuolo: “Avevamo bisogno di vincere, ma possiamo fare meglio” ... Secondo goal.com