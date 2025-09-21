L' Inter torna a vincere in campionato 2-1 al Sassuolo

AGI - Dopo le due cocenti sconfitte subite contro l'Udinese e la Juve, l' Inter di Chivu ritrova la gioia dei tre punti in campionato, superando per 2-1 il Sassuolo a San Siro. Per i padroni di casa i marcatori della serata sono due difensori, Dimarco e Carlos Augusto: nel finale per il Sassuolo segna il subentrato Cheddira. Nell'undici titolare scelto da Chivu manca ancora capitan Lautaro, sempre dolorante alla schiena e sostituito da Esposito: out anche Sommer con Josep Martinez che fa il suo esordio stagionale. In apertura di partita la prima grande occasione per l'Inter è un assolo di Carlos Augusto, abile a dribblare mezza difesa ospite e a concludere verso la porta avversaria, salvo poi trovare la pronta risposta di Muric. 🔗 Leggi su Agi.it

