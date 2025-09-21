L’Inter scaccia i fantasmi | Dimarco e Carlos Augusto piegano il Sassuolo

Grazie alle reti dei suoi jolly, i nerazzurri ritornano al successo in campionato: tutte le emozioni del match Pur tenendo in partita il Sassuolo per tutta la partita, l’ Inter fa il suo e dopo le due sconfitte contro Udinese e Juventus torna al successo in campionato: a San Siro i nerazzurri si impongono per 2-1 grazie alle reti di Dimarco e Carlos Augusto a cui ha provato a rispondere Cheddira al minuto 84. L’Inter scaccia i fantasmi: Di Marco e Carlos Augusto piegano il Sassuolo (LaPresse) – Calciomercato.it Pronti via e il match impiega solo qualche minuto a decollare. Dopo la prima occasione capitata sulla testa di Thuram e la risposta fulminea di Berardi, i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

