L' Inter ritrova il sorriso anche in campionato Dimarco e Carlos Augusto stendono il Sassuolo
Inter - Sassuolo 2-1 Marcatori: 14' pt Dimarco, 36' st Carlos Augusto, 39' st Cheddira Inter (3-5-2): Martinez 6.5; Akanji 6, Acerbi 6.5, Carlos Augusto 6.5; Dumfries 6 (20' st Luis Henrique 6), Barella 6, Calhanoglu 6 (20' st Frattesi 6), Sucic 7, Dimarco 7; Thuram 6 (19' st Martinez 5.5), Esposito 6 (33' st Bonny 6). In panchina: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Palacios, Bastoni, Zielinski,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: inter - ritrova
Bonny, attesa per l’ufficialità! Rinforzo in attacco, all’Inter ritrova Chivu – CdS
Da Golden Boy a fantasma! Dopo oltre 1000 giorni di stop per infortunio, l’Inter ritrova Vanheusden in ritiro
Audero ritrova la Serie A: l’ex Inter giocherà con una neopromossa – Sky
L’Inter ritrova il successo. A San Siro il Sassuolo viene sconfitto per 2-1. Un gol per tempo per i nerazzurri, a segno prima con Dimarco e poi con Carlos Augusto. - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | L'Inter ritrova forza, battuto il Sassuolo - LE FOTO - X Vai su X
Gli highlights di Inter-Sassuolo 2-1; Ajax-Inter 0-2 risultato finale: torna il sorriso in casa nerazzurra. Thuram stende l’Ajax; Primavera 2 ritrova il sorriso a Modena.
L'Inter ritrova il sorriso anche in campionato. Dimarco e Carlos Augusto stendono il Sassuolo - 1 Marcatori: 14' pt Dimarco, 36' st Carlos Augusto, 39' st Cheddira Inter (3- gazzettadelsud.it scrive
L'Inter Ritrova la Forza: Una Vittoria Cruciale per Risollevarsi - Dopo un periodo di difficoltà caratterizzato da due sconfitte consecutive, l’Inter ha finalmente ritrovato la strada del successo nel campionato, superando il Sassuolo con un punteggio di 2- Come scrive notizie.it