L' Inter domina a lungo e diverte ma con il Sassuolo capitalizza poco
L’Inter piace, convince e domina per lunghi tratti, ma non chiude la partita quando dovrebbe. Dopo l’Ajax, anche il Sassuolo si piega alla forza nerazzurra (per 2 a 1): almeno dieci occasioni nitide costruite, un predominio tecnico e fisico evidente, ma anche la colpa di lasciare sempre una speranza agli avversari. A San Siro decidono Dimarco e Carlos Augusto, prima che Cheddira riaccenda la paura di una beffa. Nel finale il pubblico applaude Esposito, a cui manca solo il gol, ma la sensazione rimane: questa squadra soffre troppo a causa della propria poca concretezza. Una colpa che un anno fa costò tantissimo, e che oggi ancora non è stata espiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: inter - domina
Ranking UEFA, domina il Real Madrid: Inter terza, la posizione della Juventus è sorprendente. La classifica completa con un netto calo dei bianconeri
Svizzera Slovenia 3-0, il nuovo centrale dell’Inter Akanji domina il match: «Soffoca con facilità Sesko»
San Siro è una certezza! Tra Inter e Milan lo stadio domina in Europa per presenze
#ChampionsLeague 2025/26, la classifica degli stipendi: domina il Real Madrid, #Inter in top 10 https://calciomercato.com/liste/champions-league-2025-26-la-classifica-degli-stipendi-domina-il-real-madrid-inter-in-top-10/blt00d13a935b20adde… - X Vai su X
Di Canio: "Io vedo all'Inter, in piccolo, quello che è successo al Manchester City l'anno scorso. Nessuno ha più paura dell'Inter, anche se domina la partita e va sopra di due gol, io so che ti posso fare due gol e ti riprendo. Succedeva al City nel periodo nero, io - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter domina a lungo e diverte, ma con il Sassuolo capitalizza poco; Troppo Psg per l'Atalanta, Carnesecchi limita i danni: finisce 4-0 al Parco dei Principi.
L'Inter domina a lungo e diverte, ma con il Sassuolo capitalizza poco - derby d'Italia con due vittorie, divertendo, smuovendo San Siro con un coro per Chivu e gli applausi a Pio Esposito. Riporta msn.com
L'Inter crea, segna e diverte: Torino sotto 2-0 all'intervallo. A segno Bastoni e Thuram - L'Inter parte subito forte con un'azione corale ben congeniata, che porta al cross ... Secondo tuttomercatoweb.com