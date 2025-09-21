L' Inter domina a lungo e diverte ma con il Sassuolo capitalizza poco

L’Inter piace, convince e domina per lunghi tratti, ma non chiude la partita quando dovrebbe. Dopo l’Ajax, anche il Sassuolo si piega alla forza nerazzurra (per 2 a 1): almeno dieci occasioni nitide costruite, un predominio tecnico e fisico evidente, ma anche la colpa di lasciare sempre una speranza agli avversari. A San Siro decidono Dimarco e Carlos Augusto, prima che Cheddira riaccenda la paura di una beffa. Nel finale il pubblico applaude Esposito, a cui manca solo il gol, ma la sensazione rimane: questa squadra soffre troppo a causa della propria poca concretezza. Una colpa che un anno fa costò tantissimo, e che oggi ancora non è stata espiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

