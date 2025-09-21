L' Inter batte il Sassuolo 2-1 l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 21 settembre 2025 - Ritorna nella mischia Scudetto l'Inter. In attesa del Napoli, i nerazzurri hanno vinto il posticipo domenicale della quarta giornata per due a uno contro il Sassuolo con la marcatura di Dimarco nel primo tempo e l’ autorete di Muharemovic  nella ripresa, recuperando due punti alla Juve fermata a Verona. Buona partita della squadra di Chivu che ha giocato bene con qualità e ritmo, lasciando la porta aperta ai neroverdi solo nel finale dopo il gol di Cheddira, ma sprecando anche diverse chance di segnare più reti. Resta però la buona impressione fatta dall'Inter che dopo la vittoria di Amsterdam ha ritrovato il successo pure in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l inter batte il sassuolo 2 1 l8217autogol di muharemovic condanna gli emiliani

© Sport.quotidiano.net - L'Inter batte il Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

In questa notizia si parla di: inter - batte

Amichevole di lusso: l'Inter batte il Padova 3-1

Il PSG sbaglia il calcio d’inizio contro l’Inter Miami: Vitinha batte male, lo schema non riesce

Risultati Mondiale per Club LIVE: segna ancora Hercules! Il Fluminense vola in semifinale e batte anche l’Al Hilal dopo l’Inter

Inter-Sassuolo LIVE; Serie A. Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu - Inter-Sassuolo, la cronaca testuale; Inter-Sassuolo diretta: Chivu sorride grazie a Dimarco e Carlos Augusto.

inter batte sassuolo 2Serie A, l’Inter batte il Sassuolo 2-1. La classifica aggiornata - Il primo gol è arrivato al 14’, con Dimarco che ha finalizzato un’azione personale ... Da ilovepalermocalcio.com

inter batte sassuolo 2L'Inter batte il Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani - Vittoria meritata con la firma di Dimarco e la deviazione del bosniaco su tiro di Carlos Augusto, mentre il Sassuolo ha accorciato con Cheddira ... sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Batte Sassuolo 2