L' Inter batte il Sassuolo 2-1 l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani
Milano, 21 settembre 2025 - Ritorna nella mischia Scudetto l'Inter. In attesa del Napoli, i nerazzurri hanno vinto il posticipo domenicale della quarta giornata per due a uno contro il Sassuolo con la marcatura di Dimarco nel primo tempo e l’ autorete di Muharemovic nella ripresa, recuperando due punti alla Juve fermata a Verona. Buona partita della squadra di Chivu che ha giocato bene con qualità e ritmo, lasciando la porta aperta ai neroverdi solo nel finale dopo il gol di Cheddira, ma sprecando anche diverse chance di segnare più reti. Resta però la buona impressione fatta dall'Inter che dopo la vittoria di Amsterdam ha ritrovato il successo pure in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Inter-Sassuolo LIVE; Serie A. Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu - Inter-Sassuolo, la cronaca testuale; Inter-Sassuolo diretta: Chivu sorride grazie a Dimarco e Carlos Augusto.
Serie A, l’Inter batte il Sassuolo 2-1. La classifica aggiornata - Il primo gol è arrivato al 14’, con Dimarco che ha finalizzato un’azione personale ... Da ilovepalermocalcio.com
L'Inter batte il Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani - Vittoria meritata con la firma di Dimarco e la deviazione del bosniaco su tiro di Carlos Augusto, mentre il Sassuolo ha accorciato con Cheddira ... sport.quotidiano.net scrive