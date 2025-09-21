Linea verde racconta Viterbo e la magia di Santa Rosa | Qui c' è comunità che è il viatico per la felicità | FOTO

Viterbotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Linea verde racconta Viterbo e mette al centro la magia della festa di santa Rosa. La storica trasmissione di Rai 1 ha dedicato una puntata speciale alla città e alla sua tradizione più identitaria.Un viaggio che ha intrecciato storia, fede, tradizione e comunità, mostrando al pubblico nazionale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: linea - verde

Linea Verde Bike e Vista Mare: il 19 luglio in Veneto tra sentieri e natura

Linea Verde esalta il Gargano? Gode la Rai

Foggia Calcio: Linea Verde con Pizzoli-Nunziata

Linea verde racconta Viterbo e la magia di Santa Rosa: Qui c'è comunità, che è il viatico per la felicità | FOTO; Linea Verde riparte dalla Macchina di Santa Rosa; Anticipazioni per “Linea Verde” del 21 settembre alle 12.20 su Rai 1: si riparte da Viterbo.

Linea Verde torna il 21 settembre su Rai 1 con Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi - Linea Verde torna il 21 settembre su Rai 1 con Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. lifestyleblog.it scrive

Peppone presenta la nuova stagione di “Linea Verde” - Con "Linea Verde", che torna in onda dal 21 settembre, Peppone Calabrese riparte a raccontare l’Italia dei borghi che sfidano il tempo. Da sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Linea Verde Racconta Viterbo