L' incendio all' Ecoface è sotto controllo Arpa già al lavoro e il sindaco di Ravanusa lancia un appello | Restate a casa
Tecnici e operatori dell'Arpa sono già nella zona industriale di Ravanusa dove, da ore ormai, le fiamme stanno divorando le “montagne” di rifiuti, anche speciali, che erano accatastate nel piazzale antistante allo stabilimento Ecoface Industry. L'incendio è sotto controllo e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
