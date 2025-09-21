L’incanto | emozioni e riflessioni di Ada Rizzo – Una silloge poetica tra impegno civile e bellezza interiore

di Pier Carlo Lava * Con grande piacere, e profonda ammirazione, desidero dedicare un pensiero speciale a Cinzia Rota, editor, grafica e ideatrice del progetto di copertina del libro “L’INCANTO: emozioni e riflessioni” di Ada Rizzo. In questa straordinaria opera poetica, che ho avuto l’onore di recensire, emerge non solo la voce potente e sensibile di un’autrice impegnata, ma anche la forza della collaborazione femminile quando si trasforma in vera alchimia creativa. Il lavoro di Cinzia Rota non è solo tecnico o funzionale: è profondamente ispirato. La copertina, così evocativa ed elegante, riesce a tradurre visivamente l’intimità emotiva, la delicatezza e la forza dei versi di Ada Rizzo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “L’incanto: emozioni e riflessioni” di Ada Rizzo – Una silloge poetica tra impegno civile e bellezza interiore

