L’impresa di Santina 101 anni | torna a camminare dopo il femore rotto

Alto Reno Terme (Bologna), 21 settembre 2025 – Una frattura al femore è complicata per tutti e specialmente se tale infortunio succede quando si è anziani. Ma non per Santina Costantini, 101 anni il prossimo mese che, dopo l’operazione e due giorni di ricovero, è stata dimessa dall’ospedale di Porretta Terme. È un grandissimo risultato frutto di una serie di fattori che vanno dalla professionalità, all’organizzazione, all’uso di tecniche moderne, a un presa in carico personalizzata del paziente. Ospedale Sant’Orsola e Ausl Bologna: raccolta fondi per salvare vite a Gaza Video appello La storia della signora Santina entra nel racconto più ampio di un reparto che è diventato punto di riferimento non solo per l’Alto Reno, ma anche per persone che, pur essendo di Bologna, scelgono di essere operate a Porretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

