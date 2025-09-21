L’impatto delle politiche fiscali espansive di Trump | analisi del deficit USA e dei rendimenti obbligazionari globali nel 2025
Ci troviamo di fronte a un contesto complesso, in cui il deficit federale degli Stati Uniti e i rendimenti obbligazionari globali sono influenzati da decisioni politiche e macroeconomiche di notevole rilevanza. Mentre ci prepariamo ad affrontare l’ultimo scorcio del 2025, è fondamentale analizzare come queste politiche abbiano plasmato l’economia e cosa quali effetti ci possiamo aspettare nei prossimi anni. Si chiude una settimana che ha visto protagonista la Fed che, nel meeting dello scorso 17 settembre, ha tagliato i tassi di interesse di 25 bps. Taglio peraltro ampiamente previsto dal mercato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: impatto - politiche
ADM, nasce un Gruppo di Studio per monitorare l’impatto delle nuove politiche doganali internazionali
ADM: Alesse istituisce Gruppo di Studio per monitorare impatto nuove politiche doganali internazionali
Italia 2050, solo l’11% saranno bambini, il 35% over 65. L’Istat fotografa un Paese che invecchia e lancia l’allarme per scuole e welfare: “Impatto senza precedenti sulle politiche sociali”
Röpke @EESC_President: "Oggi il Cese ha più impatto sulle politiche dell'Unione europea" #ANSAEuropa #eescplenary - X Vai su X
Immergetevi nel mondo di L’ARCHITETTO ENERGETICO di Edoardo Delille @edoardo_delille Negli ultimi anni, le politiche di sostenibilità hanno avuto un impatto significativo sul settore dell'architettura e sul lavoro degli architetti, portando una serie di cambi - facebook.com Vai su Facebook