L’illusione perfetta – Now You See Me | Now You Don’t quello che sappiamo sul terzo ed ultimo? capitolo

I Maghi del Crimine tornano per la terza volta, con qualche faccia conosciuta, alcune sorprese e una nuova generazione di maghi. Dal 13 novembre al cinema. Quando The Prestige ha incontrato Ocean's Eleven si è formata Now You See Me, una saga che unisce heist movie, magia ed illusione per un connubio di perfetto intrattenimento, pieno di plot twist fino all'ultimissima scena. Un successo più di pubblico che di critica - ma sappiamo che il botteghino la fa da padrone, con 350 milioni di dollari di incasso per il primo e 334 per il secondo capitolo - tanto da portare ad un sequel tre anni dopo, che provava ad alzare il tiro e il prestigio al centro della storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

