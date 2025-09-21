L’illusione perfetta – Now You See Me | Now You Don’t il trailer del film
Ecco il nuovo trailer ufficiale di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, il sequel che chiude la trilogia dei Cavalieri che tornano in azione. Il film diretto da Ruben Fleischer vede protagonisti alcuni volti nuovi e altri di ritorno. Tra di essi: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, con Rosamund Pike e Morgan Freeman. L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t uscirà al cinema il 13 novembre 2025, distribuito in esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
L'illusione Perfetta: Now You See Me | Il poster del nuovo film della saga
L'Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don't: il poster ufficiale
Illusione perfetta nel poster ufficiale di now you see me: now you don't
L'illusione perfetta – Now You See Me | Now You Don't quello che sappiamo sul terzo ed ultimo? capitolo.