Liguria e Lombardia sotto l’acqua | scatta l’allerta arancione

Sbircialanotizia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piogge battenti e temporali intensi interrompono bruscamente l’estate italiana. Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla Francia promette ore complesse per molte regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La Protezione Civile ha già attivato un’allerta, con particolare attenzione a Liguria e Lombardia. Il quadro in sintesi La mappa meteo delle prossime ore parla chiaro: l’ampio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

