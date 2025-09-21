Piogge battenti e temporali intensi interrompono bruscamente l’estate italiana. Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla Francia promette ore complesse per molte regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La Protezione Civile ha già attivato un’allerta, con particolare attenzione a Liguria e Lombardia. Il quadro in sintesi La mappa meteo delle prossime ore parla chiaro: l’ampio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Liguria e Lombardia sotto l’acqua: scatta l’allerta arancione